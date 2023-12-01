"لقطة تاريخية".. تداول مصافحة أمير قطر ورئيس إسرائيل على هامش COP28

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمصافحة بين أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد والرئيس الإسرائيلي، إسحاق هيرتسوغ في دبي، على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" في دبي بالإمارات.

وعلق الإعلامي الإسرائيلي، روهي كايس على الصورة المتداولة بتعليق على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا)، قال فيه: "صورة تاريخية! رئيس دولة اسرائيل هرتسوغ يصافح أمير دولة قطر الشيخ تميم خلال مؤتمر المناخ في دبي".

وانطلقت فعاليات "COP28" في إمارة دبي، الخميس، بمشاركة أكثر من 180 من رؤساء دول وحكومات من حول العالم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المؤتمر سجل "عددا قياسيا لطلبات الحضور في المنطقتين الزرقاء والخضراء تصل إلى 500 ألف مشارك بواقع أكثر من 97 ألف مشارك في المنطقة الزرقاء و400 ألف في المنطقة الخضراء بمن فيهم وزراء وممثلون من المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والشعوب الأصلية والشباب للإسهام في إعادة صياغة العمل المناخي العالمي، فيما يحضر الحدث أكثر من 180 من رؤساء دول وحكومات من حول العالم".