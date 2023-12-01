(CNN)-- قال مسؤول مصري، خلال مؤتمر صحفي في العريش، الخميس، إن "2781 شاحنة تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الدولية" دخلت من مصر إلى غزة منذ 21 أكتوبر/ تشرين الأول عبر معبر رفح.

وأضاف مدير المركز الصحفي في الهيئة العامة للاستعلامات بمصر أيمن ولاش، أن المساعدات "تشمل كمية كبيرة من المستلزمات الطبية والأدوية، تصل إلى 3176 طنا".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، تشمل المساعدات 13.348 طنا من المواد الغذائية، و 10359 طنا من المياه، و3.203 طن من مواد الإغاثة الأخرى، و137 طنا من الخيام".

ومن جانبه، لاحظ فريق شبكة CNN الذي كان يقود سيارته على الطريق السريع المؤدي إلى معبر رفح مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات في انتظار الدخول إلى غزة، وقال أحد سائقي الشاحنات إنه ينتظر منذ 10 أيام للدخول.