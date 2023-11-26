سوليفان لـCNN: استمرار الهدنة بغزة مرتبط بإطلاق سراح "10 رهائن يوميًا".. والكرة في ملعب حماس

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شكر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في معرض تعليقه على نجاح جهود الهدنة الإنسانية في غزة بوساطة مصرية قطرية.

وقال الشيخ تميم، في منشور بحسابه عبر موقع إكس (تويتر سابقًا)، الأحد: "شكرًا لكم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على جهودكم ونقدر عاليًا التعاون المثمر بين فريقي عمل بلدينا في إطار تحقيق الهدنة الإنسانية في غزة".

وأضاف أمير قطر: "يؤكد هذا التكامل الموقف العربي المشترك لترجمة قرارات القمة العربية الإسلامية مع أشقائنا، وتحقيق السلام العادل والدائم في فلسطين".

تصريحات أمير قطر جاءت في منشور مقتبس تعليقا على تدوينة للرئيس المصري أعرب فيها عن شكره للشيخ تميم "على جهوده المبذولة وفريق عمله، والتي تكاملت مع الجهود المصرية لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.

وأكد السيسي تطلعه لمزيد من التعاون المشترك مع قطر "لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وإقرار السلام الشامل والعادل في المنطقة".

إلى جانب مصر، برزت قطر كوسيط رئيسي – التي تتمتع بعلاقات مع حركة حماس - في التوصل إلى اتفاق حول هدنة إنسانية في غزة، مدتها 4 أيام، تشمل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأجانب في غزة، والسماح بدخول المزيد من المساعدات والوقود إلى القطاع.

الأحد، أطلقت حركة حماس مجموعة جديدة من الرهائن، تضم 17 رهينة، منهم 13 إسرائيليًا وروسي و3 عمال تايلنديين، في اليوم الثالث للهدنة.

وتنتهي الهدنة المؤقتة في غزة غدًا الاثنين، وسط جهود تقودها قطر ومصر من أجل تمديدها، فيما عبر مسوؤولون إسرائيليون وأمريكيون عن رغبتهم في تمديد الوقفة الإنسانية حال واصلت حماس إطلاق سراح المزيد من المحتجزين.