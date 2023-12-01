ماذا نعلم عن سلطان الجابر رئيس COP28 في الإمارات؟

رئيس مؤتمر "كوب 28" سلطان الجابر يرد على مزاعم "استغلال منصبه" لعقد صفقات: هل يُعقل أن يصدق أحد ما أمرًا كهذا؟

28 عامًا من مؤتمرات المناخ "كوب" خلال دقيقتين.. شاهد أبرز ما حدث فيها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برزت رئاسة سلطان الجابر للجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" في إمارة دبي، الخميس، بمشاركة أكثر من 180 من رؤساء دول وحكومات من حول العالم، وفيما يلي نستعرض لكم نبذة سريعة عنه وفقا لما ورد على الموقع الرسمي لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية.

- في نوفمبر 2020، تم تعيينه مبعوثاً خاصاً لدولة الإمارات للتغير المناخي، وكان قد قام بهذا الدور خلال الفترة 2010 – 2016 عندما كان يشرف على جهود الإمارات في مجال الطاقة النظيفة من خلال "مصدر"، مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة.

- منذ عام 2013 حتى يوليو 2020، شغل منصب وزير دولة وعضو مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات.

- عيّن رئيساً تنفيذياً لأدنوك (شركة نفط أبوظبي الوطنية) عام 2016، ليوجهها في عدد من المبادرات الاستراتيجية، بما في ذلك دخول أسواق رأس المال العالمية لأول مرة، وتنفيذ أول اكتتاب على أسهم إحدى شركات المجموعة (شركة أدنوك للتوزيع) واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة من مستثمرين استراتيجيين بهدف تحفيز النمو الذكي في كل مراحل الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والنقل والتوزيع، والتكرير والبتروكيماويات.

- شغل منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة في شركة "مبادلة"، ذراع الاستثمار الاستراتيجية لحكومة أبوظبي، وفي عام 2006، كلفته القيادة بتأسيس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" التي تولى منصب رئيسها التنفيذي ولا يزال يشرف على استراتيجيتها من خلال رئاسته لمجلس إدارتها، وفي عام 2009، أدار مشاركة "مصدر" في العرض الناجح الذي تقدمت به دولة الإمارات لاستضافة مقر "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" (آيرينا) في أبوظبي.

- إلى جانب مهامه الوزارية، يتولى الجابر إدارة عدد من الملفات الاستراتيجية ذات الطابع الاقتصادي والسياسي والتنموي التي تشمل قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاتصال الاستراتيجي والتنمية المستدامة والتي تعمل على تعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، وفي يوليو 2020، تم تعيينه رئيساً لمصرف الإمارات للتنمية الذي يعمل على توفير الخدمات المالية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في دولة الإمارات.

- يتولى رئاسة مجلس أمناء "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي"، أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم والتي تتخذ مقرها في مدينة مصدر في أبوظبي، كما أنه عضو مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج عالمي للألمنيوم. وفي عام 2019، تم تعيينه رئيساً لمجلس إدارة شركة "أبوظبي للإعلام" التي تعد إحدى أسرع المؤسسات الإعلامية والترفيهية نمواً في منطقة الشرق الأوسط.

- شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة موانئ أبوظبي خلال الفترة من 2009 إلى 2019.

- خلال الفترة من 2016 إلى 2020، شغل منصب رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام حيث أشرف على إعادة هيكلة وحوكمة المجلس.

- في عام 2011 تم اختياره لعضوية المجموعة رفيعة المستوى للطاقة المستدامة للجميع التي أسسها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وفي عام 2012، منحته منظمة الأمم المتحدة جائزة "بطل الأرض" ضمن فئة الرؤية الريادية والقيادة الفعلية. وفي عام 2013 حاز على وسام امتياز الامبراطورية البريطانية CBE من الملكة إليزابيث الثانية. وفي عام 2019 منحه دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، جائزة أفضل إنجاز شخصي في قطاع الطاقة.