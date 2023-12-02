رئيس الأركان الأمريكي يتصل بقائد الجيش اللبناني بشأن حرب غزة

نشر السبت ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- بحث رئيس هيئة الأركان الأمريكي الجنرال تشارلز براون، خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع قائد الجيش اللبناني جوزيف عون "البيئة الأمنية الحالية في منطقة الشرق الأوسط".

ووفقا لبيان المتحدث باسم هيئة الأركان الأمريكية جيريل دورسي: "ناقش براون وعون العمليات الجارية وأهمية عدم توسع الصراع في غزة إلى لبنان"، وشدد براون على "أولوية استعادة الهدوء على طول الخط الأزرق، وأكد دعم الحكومة الأمريكية القوي للقوات المسلحة اللبنانية".

وشهدت الأسابيع الماضية تبادلا مستمرًا لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" المدعوم من إيران عبر الحدود، عقب هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.