دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية أرسلت أكثر من 28 رسالة إلى حزب الله اللبناني، لضمان عدم توسع الحرب في قطاع غزة، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وذكر وزير الخارجية الإيراني في حواره مع قناة "الجزيرة" القطرية، أن "الولايات المتحدة بذلت الكثير من الجهود في عام 2006، وبعد ذلك، لتدمير حزب الله اللبناني والقضاء عليه ونزع سلاحه، لكن حزب الله أصبح من أقوى قوى المقاومة في المنطقة"، بحسب ما ذكرت "إرنا".

وأردف عبداللهيان، قائلا: "في الأسابيع الستة الماضية فقط، أرسلت الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية أكثر من 28 رسالة إلى حزب الله قالت فيها: (من فضلكم يُرجى ممارسة ضبط النفس، ومنع تطور الحرب ضد إسرائيل"، حسب وصفه.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني: "لقد تلقينا رسائل في الأسابيع الستة الماضية من الولايات المتحدة عبر القنوات الدبلوماسية، وتحديدا عبر السفارة السويسرية في طهران، التي ترعى مصالح الولايات المتحدة، وقد أكد الأمريكيون دائما في رسائلهم أنهم لا يسعون إلى توسيع نطاق الحرب".

وأضاف عبداللهيان لقناة "الجزيرة" القطرية أنه "رغم مرور 6 أسابيع على الحرب في غزة، إلا أن حماس مازالت موجودة في القطاع، وهي من تسيطر على زمام الأمور هناك"، طبقا لوكالة "إرنا".

وحول قدرات حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، أوضح وزير الخارجية الإيراني أنه "أجرى مباحثات مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في الدوحة، ومع قادة بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في بيروت مؤخرًا، وأكدوا أنه حتى الآن لم يتم استخدام إلا ما بين 10 إلى 12% من الأسلحة الموجودة لدى حماس داخل غزة، وأنه لا زال هناك نحو 90% من قوتهم وقدرتهم البشرية وأسلحتهم تحت تصرفهم"، حسبما أوردت الوكالة.