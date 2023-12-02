مسؤول أممي يدعو إلى تجديد وقف إطلاق النار في غزة: "الناس مرعوبون"

نشر السبت ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- دعا مسؤول الإغاثة التابع للأمم المتحدة إلى تجديد وقف إطلاق النار في غزة بينما استأنفت إسرائيل العمليات القتالية ضد حركة "حماس"، الجمعة.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث إن "الناس في غزة مرعوبون، وليس لديهم أماكن آمنة للذهاب إليها"

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه وسع عملياته إلى الجزء الجنوبي من القطاع، حيث طلب في السابق من المدنيين الاحتماء.

وأضاف غريفيث: "الناس لديهم القليل جدا من الطعام والماء، ووقف القتال سمح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة"، وتابع أن وقف القتال لمدة 7 أيام كان "لمحة عما يمكن أن يحدث عندما تصمت الأسلحة، والوضع في خان يونس اليوم هو تذكير صادم بما يحدث عندما لا يفعلون ذلك".

وخان يونس هي أكبر مدينة في جنوب قطاع غزة حيث أسقط الجيش الإسرائيلي منشورات، الجمعة، واصفا إياها بأنها "منطقة قتال" وطلب من السكان "الإخلاء الفوري".

ودعا غريفيث إلى "توصيل المساعدات وحماية المدنيين والبنية التحتية التي تحافظ على الحياة"، وقال: "نحن بحاجة إلى إطلاق سراح الرهائن المتبقين على الفور ودون قيد أو شرط، نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار، والقتال".