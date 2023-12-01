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(CNN)-- قال روبرت مارديني، المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني، لشبكة CNN، الجمعة، لقد عاد "الكابوس" للمدنيين العالقين في الحرب بين إسرائيل وحماس، مع تجدد القتال مرة أخرى.

وأضاف مارديني لمراسلة شبكة CNN بيكي أندرسون: "لقد عاد الكابوس للمدنيين في هذا الصراع. سكان غزة بالطبع، وكذلك الإسرائيليين على الجانب الآخر من خط المواجهة".

وأوضح مارديني: "وبعد سبعة أيام من الراحة التي أحدثت فرقا كبيرا من حيث المساعدات الإنسانية للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة للدعم، يواجه هذا الأمر الآن تحديا باستئناف القتال".

وشدد مارديني على أهمية التمسك بالأمل في هدنة أخرى.

وقال روبرت مارديني: "علينا أن نبقي الأمل حيا، دعونا لا ننسى أنه كانت هناك سبعة أيام كاملة من الهدنة، لقد كان ذلك بصيص أمل. كانت تلك هي الإنسانية السائدة في وسط الفوضى والصراع".

وأكد المدير العام للصليب الأحمر أيضا أن طرفي النزاع "يجب أن يعملا بجدية أكبر لحماية المدنيين، لأن هذا هو التزامهما خلال تلك المرحلة".

ولعبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر دورا حاسما في العملية الدقيقة لتسليم الرهائن الذين تحتجزهم حماس إلى السلطات الإسرائيلية. ووصف مارديني العملية بأنها "بسيطة للغاية لأنها تسهل عملية نقل الرهائن، لكنها في الوقت نفسه معقدة للغاية، لأنه في كل خطوة من الخطوات يمكن أن تخرج بها عن مسارها، فكل تفصيل هو جزء لا يتجزأ من المفاوضات بين الطرفين".

وأضاف: "يجب على فرقنا تنفيذ تلك المفاوضات بطريقة منضبطة للغاية".

كما أشاد مارديني بعمل فريقه على الأرض في غزة. وقال: "يجب أن يُنسب إليهم الكثير من الفضل اليوم". وأضاف أن موظفي ومتطوعي اللجنة الدولية للصليب الأحمر "عالقون بين المطرقة والسندان"، حيث يواجهون نفس التحديات التي يواجهها المدنيون وهم على خط النار".