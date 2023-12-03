نشر السبت ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2023

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لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن التدمير الكامل لحماس سيستغرق 10 سنوات من القتال، مضيفا أن إسرائيل بحاجة إلى تحديد هدفها النهائي بشكل أكبر من الحرب.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي في محادثات المناخ COP28 في دبي، قال ماكرون إنه سيسافر إلى قطر "للعمل معًا على هدنة جديدة في أقرب وقت ممكن".

استدعت إسرائيل، السبت، فريق مفاوضيها من قطر بعد التوصل إلى "طريق مسدود" في المحادثات، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ماكرون إنه يجب أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار.

وأضاف ماكرون: "أعتقد أننا وصلنا إلى لحظة يتعين فيها على السلطات الإسرائيلية أن تحدد بدقة أكبر هدفها والنتيجة النهائية التي تحاول تحقيقها. ماذا يعني التدمير الكامل لحماس؟ هل يعتقد أحد أن ذلك ممكن؟"

وتابع: "إذا كان الأمر كذلك، فإن الحرب ستستمر 10 سنوات، ولا أعتقد أن أحدًا قادر حقًا على تحديد هذا الهدف. لذلك يجب تحديدها بشكل أفضل".

وأكد ماكرون حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنه قال إن "الحق في الدفاع لا يمنحك بأي حال من الأحوال الحق في مهاجمة المدنيين".

بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه لا يستهدف المدنيين.