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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، السبت، إنه بينما تدعم الولايات المتحدة "الأهداف العسكرية المشروعة" لإسرائيل في غزة، فإن معاناة المدنيين في القطاع مرتفعة للغاية.

وأشارت هاريس، التي التقت بالعديد من القادة الرئيسيين في المنطقة على هامش قمة المناخ COP28 في دبي، إلى أنها تحدثت معهم بعمق، السبت، حول التوقعات التي ستكون لدى الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتخطيط لمرحلة ما بعد الصراع.

وأضافت هاريس في مؤتمر صحفي خلال قمة المناخ COP28 في دبي: "بينما تدافع إسرائيل عن نفسها، من المهم كيف تدافع. والولايات المتحدة واضحة بشكل لا لبس فيه: يجب احترام القانون الإنساني الدولي. لقد قُتل عدد كبير جدًا من الفلسطينيين الأبرياء. بصراحة، حجم معاناة المدنيين، والصور ومقاطع الفيديو القادمة من غزة، مدمرة. إنه أمر مفجع حقًا".

وتابعت: "بينما تواصل إسرائيل تحقيق أهدافها العسكرية في غزة، نعتقد أنه يتعين على إسرائيل أن تفعل المزيد لحماية المدنيين الأبرياء".

وقالت هاريس للصحفيين إنها والرئيس الأمريكي جو بايدن يجريان بالفعل مناقشات مع فريق الأمن القومي وشركائهم في المنطقة حول الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه المسار المستقبلي لغزة والضفة الغربية.

وأوضحت أن هناك خمسة مبادئ توجه نهجهم حاليًا: لا تهجير قسري للشعب الفلسطيني، لا إعادة احتلال لغزة، لا حصار، لا تقليص في الأراضي، لا استخدام غزة كمنصة للإرهاب.

وأشارت هاريس إلى أنه في محادثاتها مع القادة العرب في دبي "اقترحت على وجه التحديد ثلاثة مجالات للتركيز"، لافتا أولاً إلى إعادة إعمار البنية التحتية الحيوية في غزة، ثم تعزيز الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وأخيرًا، تنشيط هيكل الحكم في السلطة الفلسطينية.

وقالت هاريس: "عندما ينتهي هذا الصراع، لن تتمكن حماس من السيطرة على غزة، ويجب أن تكون إسرائيل آمنة. يحتاج الفلسطينيون إلى أفق سياسي مفعم بالأمل، وفرصة اقتصادية وحرية، ويجب أن تكون المنطقة على نطاق أوسع متكاملة ومزدهرة. وعلينا، يجب أن نعمل على تحقيق هذه الرؤية".

وتسيطر حماس على غزة وتقدم نفسها كبديل للسلطة الفلسطينية، التي اعترفت بإسرائيل وشاركت في العديد من مبادرات السلام الفاشلة معها.