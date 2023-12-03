"هذه حرب على الأطفال".. شاهد ما قاله متحدث باسم اليونيسف من داخل مستشفى في غزة

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- نقل صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الموقف الرسمي للحركة من المفاوضات وتبادل الأسرى، في مقابلة مع قناة الجزيرة، السبت. وقال: "لا توجد مفاوضات الآن"، ولن يكون هناك المزيد من تبادل الأسرى حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة و"إلى أن ينتهي العدوان الإرهابي الصهيوني بشكل كامل".

أما الرهائن المتبقين الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس فهم جنود وجنود سابقون، بحسب العاروري، الذي أضاف أنه "لن تكون هناك مفاوضات بشأنهم حتى انتهاء العدوان".

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، السبت، إن حركة حماس ترفض إطلاق سراح 17 امرأة وطفلا.

وقال العاروري إن الرهائن الذكور البالغين – "جميعهم خدموا في الجيش، وبعضهم لا يزال على القائمة الاحتياطية" – يخضعون الآن لمعايير مختلفة من قبل حماس. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم السبت إن 117 رجلا ما زالوا أسرى.

وأضاف العاروري: "قلنا منذ اليوم الأول أن ثمن إطلاق سراح الأسرى الصهاينة هو تحرير جميع أسرانا بعد وقف إطلاق النار".

انهارت المفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن الرهائن المحتجزين في غزة، السبت، بعد أن واصلت إسرائيل إصرارها على إطلاق سراح مجموعة من النساء وهو ما رفضته حماس، حسبما قال مصدر مطلع على المحادثات لشبكة CNN.

وحسلمكما ذكرت CNN سابقًا، يعتقد المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون أن حماس ترفض إطلاق سراح عدد من النساء في العشرينات والثلاثينات من العمر اللاتي تم التقاطهن في مهرجان نوفا الموسيقي – بدعوى أن هؤلاء النساء يعتبرن جنديات، وهو ما تنفيه إسرائيل.