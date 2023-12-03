نتنياهو: إسرائيل ستواصل عملياتها البرية في غزة حتى تحقق جميع أهدافها

نشر السبت ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2023

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي السبت، أن إسرائيل ستواصل عملياتها البرية في غزة حتى تحقيق جميع أهدافها.

وقال نتنياهو: "سنواصل الحرب حتى نحقق جميع أهدافنا، ولا يمكننا تحقيق هذه الأهداف دون عملية برية. لا سبيل لتحقيق هذه الأهداف إلا الفوز، ولا سبيل للفوز سوى العملية الأرضية".

وأضاف أن أهداف إسرائيل هي تحرير الرهائن والقضاء على حماس ومنع "نظام الإرهاب" في غزة.

وتابع نتنياهو: "يجب أن نحقق هذه الأهداف، هذا هو الشيء الوحيد المهم بالنسبة لي".

في وقت سابق السبت، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن السلطات الإسرائيلية بحاجة إلى "تحديد هدفها والنتيجة النهائية التي تحاول تحقيقها بشكل أكثر دقة".

وتساءل: "ماذا يعني التدمير الكامل لحماس؟ هل يعتقد أحد أن ذلك ممكن؟" واعتبر نتنياهو أنه يعتقد أن القضاء على حماس سيستغرق 10 سنوات من القتال.

وتحدث نتنياهو أيضًا عن الرهائن المفرج عنهم، لكنه رفض تقديم تفاصيل حول ظروف احتجازهم في غزة. وقال: "بعد جمع الأدلة، أدركت أنهم عاشوا الجحيم".

وكرّر نتنياهو أيضًا تحذيره من تورط حزب الله بشكل أكبر في الصراع. وأشار إلى أنه "في الشمال، نعمل طوال الوقت ضد حزب الله، ونقضي على الخلايا الإرهابية التي تنقل الإرهابيين إلى أماكن أبعد من الحدود".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نحن في حالة هجوم، واسمحوا لي أن أعلن أننا ملتزمون بإحلال الأمن في الشمال والجنوب على السواء؛ إذا ارتكب حزب الله مثل هذا الخطأ ودخل في الحرب الموسعة، فإنه سيدمر لبنان بمفرده".