إسرائيل تزعم قتل قيادي بارز بحماس ولا تعليق رسمي من الحركة بعد

نشر الأحد ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2023

ارتفاع عدد القتلى في غزة مع استئناف الغارات الجوية الإسرائيلية

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(CNN)-- زعم الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي في بيان صحفي مشترك، السبت، أن إسرائيل قتلت قائد كتيبة الشجاعية التابعة لحركة حماس، وسام فرحات.

وذكر البيان أن طائرات مقاتلة من سلاح الجو الإسرائيلي قتلت فرحات في وقت سابق من يوم السبت بعد متابعة معلومات استخباراتية عسكرية واستخباراتية.

وبحسب الجيش الإسرائيلي والشاباك، خطط فرحات للهجوم على كيبوتس ناحال عوز وموقع للجيش الإسرائيلي في البلدة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقالت إسرائيل إن ستة جنود إسرائيليين قتلوا في الهجوم.

ولم تعلق حماس بصور رسمية حتى كتابة هذا التقرير على مزاعم الجيش الإسرائيلي والشاباك، ولا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من هذه المزاعم.