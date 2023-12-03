نشر السبت ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2023

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قٌتل رئيس الجامعة الإسلامية في غزة، الدكتور سفيان تايه، السبت، بقصف إسرائيلي شمالي القطاع، بحسب بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية.

وأعربت الوزارة عن حزنها العميق لهذه الخسارة التي قالت إنها جاءت خلال قصف سابق لمخيم جباليا.

تايه باحث حاصل على درجة الأستاذية في مجال الفيزياء النظرية والرياضيات التطبيقية، بحسب جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وقالت جامعة النجاح إن تايه تم تصنيفه ضمن أفضل 2% من الباحثين في العالم بناء على دراسة أجرتها دار النشر العالمية إلسفير وجامعة ستانفورد.

وأضافت الجامعة: "تم تعيينه أيضًا على كرسي اليونسكو للعلوم الفيزيائية والفيزياء الفلكية والفضاء في فلسطين".