"هذه حرب على الأطفال".. شاهد ما قاله متحدث باسم اليونيسف من داخل مستشفى في غزة

أعادت القطاع إلى ما قبل النهضة الصناعية.. شاهد كيف حولت حرب إسرائيل غزة إلى دمار تام

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في غزة، الدكتور أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي السبت، إن 193 فلسطينيًا على الأقل قُتلوا منذ انتهاء الهدنة، الجمعة.

وأضاف القدرة أن إجمالي ما لا يقل عن 15207 فلسطينيين قُتلوا نتيجة الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وبحسب القدرة فقد أصيب ما لا يقل عن 40,652 آخرين في غزة خلال هذا الصراع، وأن 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في الضفة الغربية، في بيان، إن 20 مستشفى في القطاع ما زالت خارج الخدمة رغم استئناف بعض المستشفيات عملياتها جزئيًا بعد تسليم إمدادات الوقود خلال الهدنة التي انتهت مدتها سبعة أيام.

وقال القدرة إن نسبة إشغال الأسرة في مستشفيات غزة بلغت 171%، فيما بلغت نسبة إشغال غرف العناية المركزة 221%.

وأضاف: "جميع المستشفيات مكتظة بأعداد الجرحى، بما يفوق إمكانياتها وطاقتها الطبية، وتفتقر إلى الأدوات الجراحية ومثبتات العظام. وأشار إلى أن المستشفيات فقدت قدرتها على علاج المرضى، ويتلقى مئات المرضى والجرحى العلاج على الأرض.