"هذه حرب على الأطفال".. شاهد ما قاله متحدث باسم اليونيسف من داخل مستشفى في غزة

(CNN)-- تمكن الشاعر والكاتب الفلسطيني، مصعب أبو توهة، وعائلته من مغادرة غزة بعد أن اعتقلهم الجيش الإسرائيلي وأطلق سراحهم الشهر الماضي أثناء محاولتهم مغادرة القطاع، حسبما قال مصدر مقرب من العائلة لشبكة CNN، السبت.

وقال المصدر إن أبو توهة عبر معبر رفح إلى مصر.

وقال شقيقه على فيسبوك الشهر الماضي إن أبو توهة اعتقل من قبل الجيش الإسرائيلي "عندما وصل إلى نقطة التفتيش أثناء مغادرته من شمال إلى جنوب" غزة في 20 نوفمبر، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق سراح أبو توهة في اليوم التالي.

وبعد إطلاق سراحه من قبل الجيش الإسرائيلي، نشر أبو توهة تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) أشار إلى أنه آمن لكنه زعم أنه تعرض لسوء المعاملة، حيث قال: "أنا بخير ولكنني لا أزال أشعر بألم في أنفي وأسناني بعد تعرضي للضرب على يد الجيش الإسرائيلي. أعطيتهم جميع جوازات سفر عائلتي، بما في ذلك جواز سفر ابني الأمريكي، لكنهم لم يعيدوا أي شيء. كما تم أخذ ملابسي وملابس أطفالي ولم يتم إعادتها إلي.. لا توجد محفظة ولا نقود ولا بطاقة ائتمان".

وطلبت CNN من الجيش الإسرائيلي التعليق على مزاعم أبو توهة.

ويذكر أن أبو توهة كان يساهم بكتابات في مجلة The New Yorker ومنشورات أخرى حول حياته داخل غزة أثناء الحرب.