الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة عدد من جنوده بسب صاروخ أُطلق من لبنان

نشر الأحد ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2023

القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن العديد من جنوده أُصيبوا "بجروح طفيفة"، نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان، باتجاه مركبة تابعة للجيش الإسرائيلي في بيت هليل شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الإصابات نجمت عن "شظايا"، وأن مركبة الجيش الإسرائيلي تضررت نتيجة الهجوم.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه رصد عدة عمليات لإطلاق صواريخ في منطقة هار دوف (مزارع شبعا)، سقط بعضها داخل الأراضي اللبنانية، موضحا أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مصادر إطلاق النيران.

وأعلن حزب الله، الأحد، أنه استهدف عدة مواقع، من بينها مزارع شبعا، "نصرة لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة".

ومنطقة هار دوف، المعروفة أيضا باسم مزارع شبعا، هي شريط من الأرض متنازع عليه، ويقع بين لبنان وسوريا، وتسيطر عليه إسرائيل، وهو متاخم لمرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل. وهي موقع لإطلاق نار متكرر عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

وحزب الله اللبناني هو أقوى قوة شبه عسكرية في الشرق الأوسط.