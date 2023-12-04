قيادي حوثي يوجه رسالة لمصر بعد استهداف سفينتين في البحر الأحمر

نشر الاثنين ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجّه عضو المجلس السياسي الأعلى لدى جماعة الحوثي، محمد علي الحوثي، رسالة لمصر بعد استهداف سفينتين قالت الجماعة إنهما "إسرائيليتان"، أشار فيها إلى أن "مشروع قناة بن غوريون" المزعوم "بات من الماضي"، على حد قوله.

وقال الحوثي عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "بفضل الله... بعد عمليات البحرية اليمنية نصرة لغزة نقول للأخوة الاشقاء المصريين: حلم الكيان المحتل بشق قناة بن غوريون بات من الماضي"، على حد قوله.

وأعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الأحد، استهداف ما قالت إنهما "سفينتين إسرائيليتين" لدى مرورهما في مضيق باب المندب جنوبي البحر الأحمر.

بالمقابل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، الأحد، إن إحدى السفن التي تعرضت لهجمات الحوثيين معرضة لخطر الغرق، وأوضح أن هاتين السفينتين ليستا تابعتين لإسرائيل.

وأكد هاغاري على خطورة الوضع، قائلاً: "اليوم، تم إطلاق صواريخ على سفينتين تجاريتين، بصرف النظر عن دولة إسرائيل. أكرر مرة أخرى، لكي أكون واضحا: بدون أي صلة لهما بدولة إسرائيل"، حسب قوله.

يذكر أن "مشروع قناة بن غوريون" هو مشروع إسرائيلي "مزعوم" لبناء قناة عبر إسرائيل لربط خليج العقبة بالبحر الأبيض المتوسط، دون وجود أي تأكيدات رسمية من الجانب الإسرائيلي حول تفاصيل المشروع المزعوم.