نشر الاثنين ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2023

قافلة مساعدات تنقل مستشفى ميدانيا أردنيا عند وصولها إلى خان يونس جنوب قطاع غزة في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الاثنين، أنها تتابع تعرض منزل مواطن أردني وأفراد عائلته في قطاع لقصف إسرائيلي، مما أسفر عن مقتل أحد أبنائه وإصابة آخر، محملة إسرائيل المسؤولية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان: "تتابع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، تعرض أحد المواطنين الأردنيين وأفراد عائلته لقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة"، طبقا لما ذكرت "بترا".

وأوضح الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، أنه "تم التواصل مع المواطن وعائلته، حيث أفاد بتعرض المنزل الذي يقطنه للقصف، مما أسفر عن استشهاد أحد أبنائه وإصابة آخر وهو في حالة غيبوبة ويتلقى العلاج في المستشفى المعمداني بقطاع غزة"، حسبما أفادت وكالة "بترا".

وأضاف سفيان القضاة أن "وزارة الخارجية تتابع حالة المواطن الأردني وابنه المصاب، وتعمل على نقلهما لتلقي العلاج في المستشفى الميداني الأردني، إلى حين إجلائهم إلى المملكة"، بحسب البيان.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أن "الحكومة الأردنية تحمّل قوات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة هذه العائلة وجميع المواطنين الأردنيين الذين لم يتمكنوا من الخروج من القطاع"، طبقا لوكالة "بترا".