استئناف محاكمة نتنياهو بتهمة الفساد تزامنا مع الحرب في غزة

نشر الاثنين ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2023

كاتب في هاآرتس لـCNN: نتنياهو "ميت سياسيًا" وقد يسعى لإطالة أمد الحرب

(CNN)-- استؤنفت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، بتهمة الفساد، بعد توقف دام شهرين بعد إعلان حالة الطوارئ بعد هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

ورفع وزير العدل ياريس ليفين، حالة الطوارئ اعتبارا من الأول من ديسمبر/كانون الأول.

بدأت محاكمة نتنياهو بالفساد في يناير/كانون الثاني 2020، ويواجه اتهامات في ثلاث قضايا منفصلة.

ونتنياهو متهم في القضية رقم 1000، بالاحتيال وخيانة الأمانة فيما يتعلق بمزاعم تلقيه هدايا مثل السيجار والشمبانيا من رجال أعمال في الخارج.

وفي القضية رقم 2000، فهو متهم أيضًا بالاحتيال وخيانة الأمانة، كما اتُهم بالسعي للحصول على تغطية إيجابية في إحدى أكبر الصحف الإسرائيلية مقابل الحد من الحديث عن أحد المنافسين الرئيسيين في الصحيفة.

وتعد القضية 4000 الأكثر خطورة، حيث اتُهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة بزعم تقديم فوائد تنظيمية تعادل أكثر من 250 مليون دولار في ذلك الوقت لصديقه شاؤول إلوفيتش، الذي كان المساهم المسيطر في شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية (بيزك).

وفي المقابل، يقول الادعاء، إن إلوفيتش ضمن تغطية إيجابية لرئيس الوزراء في موقع إخباري على الإنترنت يملكه يسمى "والا!". ونفى إلوفيتش هذه الاتهامات.

وانتقد وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي ديفيد أمسالم، استئناف المحاكمة في زمن الحرب. وأمسالم هو أيضًا مسؤول في وزارة العدل.