(CNN)-- قال مسؤول أمريكي إن القوات الأمريكية "رصدت هجومًا وشيكًا" من قوات الميليشيات المدعومة من إيران في كركوك بالعراق، الأحد، وهاجمتها بضربة استباقية بطائرة بدون طيار، مما أسفر عن مقتل خمسة على الأقل من أفراد الميليشيات.

قال مسؤول عسكري لشبكة CNN، إن عدد الهجمات التي شنتها الجماعات المدعومة من إيران على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا ارتفع إلى 76 منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول.

ردت الولايات المتحدة على هذه الهجمات شبه اليومية في الأشهر الأخيرة بشن ضربات في شرق سوريا والعراق، استهدفت مستودعات الأسلحة ومرافق التخزين التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني ومجموعات الميليشيات التابعة له. لكن الضربات الانتقامية لم تردع الهجمات التي نفذتها الجماعات المدعومة من إيران بطائرات بدون طيار وصواريخ وصاروخ باليستي واحد على الأقل.

ولم يتضح على الفور إلى أي جماعة مدعومة من إيران تنتمي القوات التي قُتلت الأحد.

وشنت الولايات المتحدة أيضًا عدة غارات جوية في سوريا والعراق منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول، مُستهدفة منشآت مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والجماعات الوكيلة لها، حسب مسؤولين أمريكيين.

وأسقطت الولايات المتحدة ثلاث طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون المدعومين من إيران، الأحد، وردت على أربعة هجمات صاروخية منفصلة شنها الحوثيون على ثلاث سفن تجارية في جنوب البحر الأحمر، وفقا للقيادة المركزية الأمريكية.