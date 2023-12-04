نشر الأحد ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2023

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان جديد، إن أربع هجمات وقعت ضد سفن تجارية منفصلة في البحر الأحمر، الأحد، شنها المتمردون الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن.

وذكر البيان أنه أثناء استجابتها لنداءات الاستغاثة من تلك السفن، أسقطت مدمرة أمريكية طائرات مسيرة تابعة للحوثيين كانت متجهة في اتجاهها.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه من غير الواضح ما إذا كانت المدمرة "يو. إس. إس. كارني" كانت هدفًا للطائرات بدون طيار.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن السفن مرتبطة بـ 14 دولة.

وجاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية أن "هذه الهجمات تمثل تهديدًا مباشرًا للتجارة الدولية والأمن البحري. لقد عرّضوا حياة الطواقم الدولية التي تمثل دولًا متعددة حول العالم للخطر".

وأشار البيان إلى أن هذه الهجمات شنها الحوثيون في اليمن، وأن لدى الولايات المتحدة كل الأسباب التي تجعلها تعتقد أنها "حصلت على تمكين من إيران".

وأضاف: "لدينا أيضًا كل الأسباب للاعتقاد بأن هذه الهجمات، رغم شنها من قبل الحوثيون في اليمن، تم تمكينها بالكامل من قبل إيران. وستدرس الولايات المتحدة جميع الردود المناسبة بالتنسيق الكامل مع حلفائها وشركائها الدوليين".