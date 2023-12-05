نشر الثلاثاء ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2023

أيمن الصفدي لـCNN: إذا انفجرت الضفة الغربية فستواجه المنطقة صراعًا أوسع نطاقًا

(CNN)-- أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، عن سياسة جديدة لمنع المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين المسؤولين عن أعمال العنف في الضفة الغربية من القدوم إلى الولايات المتحدة.

قال بلينكن في بيان: "اليوم، تنفذ وزارة الخارجية سياسة جديدة لتقييد التأشيرات تستهدف الأفراد الذين يعتقد أنهم متورطون في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك من خلال ارتكاب أعمال عنف أو اتخاذ إجراءات أخرى تقيد بشكل غير مبرر وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية والضروريات الأساسية".

وأضاف أن "أفراد الأسرة المباشرين لهؤلاء الأشخاص قد يخضعون أيضًا لهذه القيود".

وقال بلينكن إن وزارة الخارجية ستكون قادرة على تطبيق هذه السياسة على الإسرائيليين والفلسطينيين المسؤولين عن الهجمات في الضفة الغربية.

ولم يذكر بلينكن أي أفراد سيخضعون لقيود التأشيرة، ولم يذكر عدد الأشخاص الذين سيتم تضمينهم في الشريحة الأولية من القيود.

وأشار مسؤولو الإدارة الأمريكية قبل أسابيع إلى أنهم سيتخذون مثل هذا الإجراء مع تصاعد العنف في الضفة الغربية في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي لقاءاته مع المسؤولين الإسرائيليين منذ ذلك الهجوم، دعا بلينكن حكومة نتنياهو إلى بذل المزيد من الجهود لمحاسبة المستوطنين المسؤولين عن أعمال العنف.

وأكد كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في بيانه الثلاثاء، أنه "كما قال الرئيس بايدن مرارًا وتكرارًا، فإن تلك الهجمات غير مقبولة. وفي الأسبوع الماضي في إسرائيل، أوضحت أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات باستخدام سلطاتنا".

وقال بلينكن: "سنواصل السعي لتحقيق المساءلة عن جميع أعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية، بغض النظر عن مرتكب الجريمة أو الضحية".

وتابع: "ونواصل أيضًا العمل مع القيادة الإسرائيلية لتوضيح أنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات إضافية لحماية المدنيين الفلسطينيين من الهجمات المتطرفة. وسنواصل أيضًا التواصل مع السلطة الفلسطينية لتوضيح أنه يجب عليها بذل المزيد من الجهد للحد من الهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين".

وقال بلينكن: "تتحمل كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية مسؤولية الحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية. إن عدم الاستقرار في الضفة الغربية يضر بالشعبين الإسرائيلي والفلسطيني ويهدد مصالح الأمن القومي لإسرائيل. ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك."