(CNN)-- منذ انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحماس في الأول من ديسمبر/كانون الأول، استؤنف القتال والغارات الجوية في غزة. أصدر الجيش الإسرائيلي خرائط تظهر مناطق مستهدفة جديدة محذرًا المدنيين بضرورة الإخلاء أثناء محاولته ضرب حماس. ومع ذلك، ليس من الواضح عدد السكان الذين تلقوا التحذيرات. وتعرضت البنية التحتية للاتصالات والكهرباء لأضرار بالغة خلال أسابيع من القصف.

وسعت إسرائيل عملياتها البرية لتشمل قطاع غزة بأكمله، حيث تعمل القوات البرية الآن في الجزء الجنوبي من القطاع. إن أمر الإخلاء الأخير بنقل المدنيين من خان يونس إلى رفح في جنوب غزة "خلق حالة من الذعر والخوف والقلق"، حيث حذرت وكالة تابعة للأمم المتحدة من أن 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 80% من إجمالي سكان القطاع، قد نزحوا منذ الحرب. بداية الحرب.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الاثنين إن النظام الذي طبقه الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة لتحديد المناطق غير الآمنة في غزة ليس مثاليا، لكنه "أفضل شيء يمكننا القيام به"، بينما يبحث المدنيون عن ملاجئ وسط العمليات البرية الإسرائيلية الموسعة.

ووزع الجيش الإسرائيلي الجمعة منشورات في غزة تحتوي على رمز الاستجابة السريعة المرتبط بخريطة على الإنترنت تقسم غزة إلى آلاف الطرود. منذ ذلك الحين، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية خرائط على حسابه X، تويتر سابقا، محذرا سكان غزة بضرورة مغادرة مساحات كبيرة من الأراضي.