(CNN) -- قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لـ CNN الاثنين إن معدل مقتل مدنيين فلسطينيين اثنين في غزة مقابل كل مسلح من حركة "حماس" يعد "إيجابيًا للغاية" نظرًا لتحديات القتال في المناطق الحضرية.

ويأتي ذلك بعد أن ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلاً عن إحاطة لوسائل الإعلام الأجنبية من قبل كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين، الاثنين أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن مدنيين اثنين قُتلا في غزة مقابل كل ناشط من حماس.

وعند سؤاله من جانب مذيعة CNN، إرين برنيت، حول التقرير، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس: "أؤكد صحة هذا التقرير".

وأردف كونريكوس: "ويمكنني أن أقول إنه إذا كان ذلك صحيحًا، وأعتقد أن أرقامنا سيتم تأكيدها - إذا قارنت هذه النسبة بأي صراع آخر في المناطق الحضرية بين جيش ومنظمة إرهابية تستخدم المدنيين كدروع بشرية لها، ومتغلغلة بين السكان المدنيين، فإن هذه النسبة هائلة، وإيجابية للغاية، وربما فريدة من نوعها في العالم"، على حد قوله.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت للصحفيين في مؤتمر صحفي السبت إن الجيش قتل "آلاف الإرهابيين"، دون أن ينشر الجيش الإسرائيلي رسمياً أي تقديرات للقتلى.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول عسكري إسرائيلي لم تذكر اسمه، قوله، عندما سئل عن حقيقة مقتل حوالي 5000 من عناصر حماس: "الرقم إلى حد ما صحيح".

من جانبها، أشارت وزارة الصحة في غزة التي تسيطر عليها "حماس" أن عدد القتلى الفلسطينيين بلغ 15 ألفا و899 منذ أن بدأت إسرائيل حملتها العسكرية في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت مسؤولة بارزة في وزارة الخارجية الأمريكية للكونغرس الشهر الماضي إنه في الوقت الذي يكون فيه من الصعب إحصاء عدد الضحايا خلال اندلاع المعارك، فإنها تعتقد أن الحصيلة الحقيقية للقتلى قد تكون أكبر بكثير من المعلن عنها.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف: "من الصعب جدا لأي أحد منا أن يُقيم معدل الضحايا"، وتابعت: "نعتقد أن حصيلة القتلى مرتفعة جدا، بصراحة، وقد تكون أعلى مما يتم الإعلان عنه، سنعرف ذلك بعد أن تصمت البنادق".