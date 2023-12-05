الجيش اللبناني: مقتل جندي وجُرح ثلاثة في قصف إسرائيلي

نشر الثلاثاء ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2023

غوتيريش لـCNN: لبنان "لن ينجو" وسيُدمر "بالكامل" حال تصعيد المواجهة مع إسرائيل

لم يستخدما أقوى الأسلحة بعد.. هل يدخل حزب الله وإسرائيل في حرب مفتوحة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الجيش اللبناني إن جنديًا لبنانيًا قتل وأصيب ثلاثة آخرون في قصف إسرائيلي، الثلاثاء.

وأفاد بيان مقتضب للجيش اللبناني عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "تعرض مركز عسكري للجيش في منطقة النبي عويضة - العديسة لقصف من قبل العدو الإسرائيلي ما أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة ٣ آخرين، نقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة".

وتتبادل إسرائيل وحزب الله إطلاق النار بشكل متكرر عبر الحدود منذ شهرين، باستخدام الصواريخ والمدفعية والطائرات بدون طيار والغارات الجوية.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن القصف الذي أدى إلى مقتل الجندي وقع في شرق لبنان بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

وأشارت الوكالة إلى أن القوات الإسرائيلية قصفت مناطق في جنوب لبنان في وقت سابق الثلاثاء

وأفاد فريق CNN في منطقة مرجعيون بجنوب لبنان أنه سمع دوي انفجارات عالية في الصباح، وقام بتصوير طائرة بدون طيار إسرائيلية مشتبه بها فوق المنطقة.

كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن غارة بطائرة بدون طيار في القطاع الجنوبي الأوسط بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية، واستهدفت المناطق الجنوبية الشرقية والوسطى والغربية من الحدود.

وقال الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء إن طائراته المقاتلة قصفت أهدافا لحزب الله في لبنان، بما في ذلك مواقع عسكرية للبنية التحتية وتخزين الأسلحة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أيضًا أنه حدد عدة عمليات إطلاق صاروخي من لبنان باتجاه إسرائيل، سقطت في مناطق مفتوحة.

وقال حزب الله إنه استهدف قوات للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود مع لبنان في مواقع مختلفة.