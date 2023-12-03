وزير خارجية إيران يحذر مجددا من إمكانية توسع الحرب في المنطقة بسبب غزة

نشر الأحد ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2023

إسرائيل تشن سلسلة غارات مدمرة على شمال غزة وأنباء عن عشرات القتلى

"هذه حرب على الأطفال".. شاهد ما قاله متحدث باسم اليونيسف من داخل مستشفى في غزة

ارتفاع عدد القتلى في غزة مع استئناف الغارات الجوية الإسرائيلية

بعبارات تدعو للهدنة في غزة.. مشرّع أمريكي: منزلي تم تخريبه بكتابات على الجدران

إسرائيل تكثف هجماتها على غزة.. والمستشفيات المكتظة تواجه طوفانًا من الضحايا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان مجددا، الأحد، من إمكانية توسع دائرة الحرب في المنطقة بشكل عميق إن لم تتوقف الهجمات في قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقال وزير الخارجية الإيراني في اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه "إذا لم يتم إيقاف الحرب في غزة، فهناك إمكانية لتوسع دائرة الحرب في المنطقة"، طبقا لما نقلت عنه الوكالة.

وشدد أمير عبداللهيان خلال الاتصال الهاتفي على "ضرورة وقف الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد سكان غزة في أسرع وقت، وتوفير إمكانية إرسال المساعدات الإنسانية".

وبحسب وكالة "إرنا"، حذر وزير الخارجية الإيراني مما أسماه "مخططات إسرائيل وإجراءاتها لتهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم".

وزعم عبداللهيان أن "سياسة الولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل، تشجعها على مواصلة قتل المدنيين في غزة، كما أنها عامل مهم في استمرار وتوسيع الحرب"، حسب قوله، وطبقا لما نقلت عنه وكالة "إرنا".