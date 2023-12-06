وزير خارجية إسرائيل: إلغاء تأشيرة منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

(CNN) -- أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الثلاثاء، إلغاء تأشيرة منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بسبب "انحياز الأمم المتحدة".

وأضاف كوهين، عبر منصة "إكس": "لن نلتزم الصمت بعد الآن في مواجهة انحياز الأمم المتحدة"، وتابع أن المسؤولة الأممية لين هاستينغز "لم تدين علنا الأفعال التي ارتكبتها حركة حماس خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول".

وقال: "لا يمكن لشخص لم يدين حماس على المذبحة الوحشية التي راح ضحيتها 1200 إسرائيلي، وعلى اختطاف الأطفال والمسنين وعلى أعمال الانتهاكات والاغتصاب المروعة، وعلى استخدام سكان غزة كدروع بشرية، بل يدين إسرائيل بدلا من ذلك، أن يعمل في الأمم المتحدة، ولا يمكن له دخول إسرائيل".

وفي المقابل، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن تأشيرة لين هاستينغز ألغيت الأسبوع الماضي، وأضاف دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة لديه "ثقة كاملة في هاستينغز والطريقة التي تصرفت بها، وأدت بها عملها".