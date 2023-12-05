نشر الثلاثاء ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2023

ما هي الآلية المتبعة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة؟ سوليفان يوضح لـCNN

(CNN) -- قالت منسقة الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة لين هاستينغز، في بيان، الاثنين، إن "سيناريو أكثر جهنمية على وشك الحدوث" إذا لم يتم السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة.

وأضافت: "المساعدات الحالية غير كافية والظروف اللازمة لتوصيل المساعدات إلى غزة غير موجودة".

وتابعت: "إذا كان ذلك الممكن، فإن سيناريو أكثر جهنمية على وشك الحدوث، وهو السيناريو الذي قد لا تتمكن فيه العمليات الإنسانية من تقديم الاستجابة".

وقالت الأمم المتحدة إن استخدام معبر رفح فقط لجلب شاحنات المساعدات "غير مجدي"، على الرغم من الجهود التي تبذلها وكالاتها وجمعية الهلال الأحمر المصري والفلسطيني وشركاء آخرون.

وأضافت الهيئة الدولية أن النظام الصحي في غزة "على حافة الانهيار مع نقص مياه الشرب النظيفة، وعدم وجود صرف صحي مناسب، وسوء التغذية للناس، وعدم قدرة الملاجئ على استيعابهم".

وتابعت: "لا يمكن أن تستمر العمليات الإنسانية على الوقود بالتنقيط"، مضيفة أن "الوقود مطلوب للمستشفيات ومياه الشرب النظيفة والصرف الصحي والخدمات الاجتماعية وعمليات الأمم المتحدة، من بين أمور أخرى".

وقالت الأمم المتحدة إنه يجب السماح بدخول الوقود إلى غزة “بطريقة تضمن أمن إسرائيل”.

وذكرت هاستينغز أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية "لا تستطيع وحدها دعم سكان غزة"، مشددة على أنه يجب السماح للقطاعين التجاري والعام بجلب الإمدادات إلى غزة.

وقالت الأمم المتحدة إنها مستعدة للعمل مع جميع الأطراف من أجل "توسيع عدد الملاجئ الآمنة التي تديرها الأمم المتحدة وتقديم المساعدة حيثما تكون هناك حاجة إليها".

وأعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، الاثنين، أن 180 شاحنة مساعدات إنسانية دولية أرسلت إلى معبر رفح "بناء على طلب الإدارة الأمريكية وبالتنسيق مع مصر".