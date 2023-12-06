الأردن: العمل جار لإخلاء 110 أردنيين من غزة

"لا مكان آمن في غزة" مع استمرار الحرب.. والأمم المتحدة: الناس فقدوا كل شيء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الأربعاء، إن العمل جار لإخلاء 110 مواطنين أردنيين في قطاع غزة مع استمرار الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حماس في القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، حيث أكد "استمرار الوزارة من خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية بمتابعة أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في غزة وتأمين إجلائهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن".

وتابع قائلا إن "فريق السفارة الأردنية في القاهرة الموجود حاليا في الجانب المصري من معبر رفح، يعمل على إجلاء 110 مواطنين أردنيين من المقيمين والموجودين في غزة والمسجلين على قوائم الوزارة والذين سمح لهم من سلطات المعابر بالمغادرة اليوم الأربعاء من خلال معبر رفح إلى جمهورية مصر العربية، حيث سيقوم فريق السفارة باستقبالهم وتقديم المساعدة لهم وتوفير الرعاية الطبية المطلوبة والعمل على تأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن".

وأضاف: "عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في غزة المسجلين على قاعدة البيانات منذ بداية الحرب المستعرة على غزة، بلغ 913 شخصا لغاية هذا اليوم، تم إجلاء 458 منهم"، مجددا تأكيده على استمرار المملكة في إجلاء رعاياها من قطاع غزة، ودعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في غزة للتواصل مع مديرية العمليات في الوزارة لطلب المساعدة على مدار الساعة على الأرقام:

- 00962799562903

- 00962799562471

- 00962799562193

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