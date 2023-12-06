نشر الأربعاء ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN) -- أكد الجيش الإسرائيلي أن النيابة العسكرية طلبت تمديد اعتقال جندي يشتبه في أنه أطلق النار على يوفال دورون كاسلمان، المدني الذي رد على هجوم إطلاق النار الذي وقع الخميس في القدس وقُتل هو نفسه بالرصاص.

وفي بيان أرسل إلى شبكة CNN، قال الجيش الإسرائيلي إنه تم طلب التمديد “لأغراض التحقيق حتى الخميس 7 ديسمبر 2023”.

وأضاف البيان: "المحكمة العسكرية في المقاطعة أمرت بإطلاق سراح المشتبه به إلى الإقامة الجبرية الكاملة وبشروط مقيدة، حتى التاريخ المذكور أعلاه".

وفي وقت سابق، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد إلى إجراء “تحقيق شامل” في مقتل كاسلمان.

وقال نتنياهو: "يوفال دورون كاسلمان هو بطل إسرائيل. ففي عمل أظهر شجاعة عظيمة أنقذ يوفال العديد من الأرواح. لكن لسوء الحظ حدثت مأساة فظيعة هناك والرجل الذي أنقذ الآخرين قُتل يجب أن يكون هناك تحقيق شامل".

وأظهرت مقاطع فيديو للهجوم، انتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وعرضت على التلفزيون الإسرائيلي كاسلمان يجري عبر الطريق عندما يرى رجلين يطلقان النار على الناس في محطة للحافلات في القدس ويطلق النار من سلاحه الخاص عليهما مرات عدة أثناء عودتهما إلى سيارتهما بعد إطلاق النار على الناس.

في هذه الأثناء، على الجانب الآخر من سيارة المهاجمين، يبدأ جندي بزي رسمي أيضاً بإطلاق النار، فيدرك كاسلمان على ما يبدو أن الجندي يمكن أن يخطئ ويظنه أحد المهاجمين، فيرمي سلاحه بعيدا ويجثو على ركبتيه، ويفتح سترته لإظهار أنه لا يرتدي سترة انتحارية، ويرفع يديه، لكن يبدو أن الجندي أطلق عليه النار بعد أن رفع يديه.

وقال الجيش الإسرائيلي في البداية إنه لن يحقق في الحادث.

ووسط انتشار خبر مقتل كاسلمان على وسائل الإعلام بشكل واسع النطاق، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها ستحقق في الأمر، وقال الجيش الإسرائيلي بعد ذلك إنه سينضم للتحقيق لأن المشتبه به في عملية القتل جندي.

وأعلنت حماس مسؤوليتها عن الهجوم في الوقت الذي اعتبرت فيه إسرائيل العملية انتهاكا لوقف القتال بين حماس وإسرائيل.