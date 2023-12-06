السعودية.. تداول فيديو مراقبة وأسلوب مداهمة قوة خاصة لمروج مخدرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عملية رصد قوات الأمن السعودية أحد مروجي المخدرات والأسلوب الذي تمت فيه مداهمة المجموعة وما عثر عليه بحوزتهم.

مقطع الفيديو نشره الأمن العام السعودي على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا)، قائلة بتعليق ورد فيه: "قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة المدينة المنورة تقبض على (3) مقيمين لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)".

وفي التفاصيل قال الأمن السعودي: "قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة المدينة المنورة على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية لاتخاذهم غرفة بأحد الأحياء وكرًا لترويج (95.5) جرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وتمثل أسلوبهم الإجرامي في تجزئة الكميات المخدرة في أكياس وإخفائها في أماكن مختلفة من أرض فضاء، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص".

وتابع البيان: "تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة".