ولي عهد السعودية محمد بن سلمان يلتقي وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن في جدة.. إليك ما دار بينهما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان للدوحة ومراسم استقباله من قبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد.

وأبرز نشطاء مقاطع فيديو بدون صوت تظهر ما بدا أنه "حديث أخوي" بين محمد بن سلمان وتميم بن حمد وفقا لما نقلته قناة الإخبارية السعودية الحكومية.

وحضر رؤساء وفود للمشاركة في القمة الخليجية الـ44 في الدوحة، الثلاثاء، وكان الديوان الملكي السعودي قد قال في بيان، الثلاثاء: "بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واستجابة للدعوة الموجهة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي، لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في دولة قطر"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف الديوان الملكي السعودي حينها أن "ولي العهد السعودي يقوم بزيارة رسمية لدولة قطر يلتقي خلالها مع أمير قطر، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، وعقد مجلس التنسيق السعودي- القطري".