نشر الأربعاء ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2023

"إذا في حد عايش يعطيني نفس".. فلسطيني يصرخ بينما يبحث عن ناجين تحت الأنقاض بغزة

بعد تصريحاته لـCNN.. متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: كان علي اختيار كلماتي بعناية أكبر

(CNN)-- قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن هناك "خطرًا متزايدًا بوقوع جرائم وحشية" في غزة.

وقال تورك في جنيف إن "الوضع الكارثي" في غزة كان "متوقعًا تمامًا ويمكن منعه. لقد وصف زملائي في المجال الإنساني الوضع بأنه مروع. وفي هذه الظروف، هناك خطر متزايد بوقوع جرائم فظيعة".

ودعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جميع الأطراف المعنية و"أصحاب النفوذ" إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مثل هذه الجرائم.

وقال تورك أيضًا إنه يشعر بقلق بالغ إزاء التصريحات "المجردة من الإنسانية" التي أدلت بها شخصيات سياسية في إسرائيل وفي صفوف حماس.

وأضاف: "لقد أظهر لنا التاريخ إلى أين يمكن أن يؤدي هذا النوع من اللغة. وهذا ليس أمرًا غير مقبول فحسب، بل قد تعتبر محكمة مختصة مثل هذه التصريحات، في الظروف التي صدرت فيها، تحريضًا على ارتكاب جرائم وحشية".