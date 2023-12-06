نشر الأربعاء ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، "ضرورة وقف إطلاق النار في غزة"، على هامش مباحثاتهما في أبوظبي، الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

كان الرئيس الروسي قد وصل إلى الإمارات في وقت سابق الأربعاء، ضمن جولة في المنطقة تشمل أبوظبي والرياض، وهي الأولى له منذ عام 2019.

وعقد الرئيسان جلسة مباحثات في قصر الوطن في أبوظبي، وثمّن الشيخ محمد بن زايد "دوره (بوتين) الفاعل في تنمية العلاقات الإماراتية ـ الروسية وازدهارها على مختلف المستويات"، فيما هنأ بوتين الشيخ محمد بن زايد بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد وبوتين وجهات النظر بشأن "التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة تحرك المجتمع الدولي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية إليهم ضمن آليات آمنة ودائمة ودون عوائق".

وأكد الجانبان "أهمية العمل على إيجاد أفق واضح للسلام الدائم والشامل في المنطقة الذي يقوم على أساس "حل الدولتين"، حسب "وام".

وبشأن الأزمة الأوكرانية، قال الشيخ محمد بن زايد إن "دولة الإمارات تدعم تسوية مختلف النزاعات في العالم عبر الحوار والأساليب الدبلوماسية".

كما تطرقت المباحثات إلى مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 28)، الذي يواصل فعالياته في "مدينة إكسبو دبي".