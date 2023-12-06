رد أممي على تصريح نسبة المدنيين المقتولين في غزة مقارنة بعناصر حماس

(CNN)-- وصفت الأمم المتحدة تصريح المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي بشأن تقييم "نسبة" الوفيات بين المدنيين في غزة مقارنة بعدد عناصر حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأنه "لا طعم له".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، قد قال في تصريح سابق لشبكة CNN إن نسبة اثنين من المدنيين الفلسطينيين يقتلون في غزة مقابل كل مسلح من حماس هي “نسبة إيجابية للغاية” بالنظر إلى تحديات القتال في المناطق الحضرية.

ورد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على هذه التصريحات قائلا: "لا نعمل على تحديد هذا النوع من النسب، التي أعتقد أنه لا طعم لها، على أقل تقدير".

وقال دوجاريك، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، الثلاثاء، إن تركيز الأمم المتحدة ينصب على تجنب مقتل أي مدنيين –رغم اعترافه بأن هذا لم ينجح في غزة.

ويذكر أن ما يقرب من 16 ألف شخص قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وفقا للأرقام التي جمعتها وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في القطاع.