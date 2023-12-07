نشر الأربعاء ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصفت 27 وكالة تابعة للأمم المتحدة ومنظمة إنسانية دولية معنية بالأعمال الإغاثية في قطاع غزة اجتمعت، الخميس الماضي، في الأردن، الوضع في غزة بـ"الكارثي"، وطالبت بـ"تكثيف جهود الإغاثة".

ووفقا لبيان أصدرته الهيئة الخيرية الهاشمية، الأربعاء: "دق المشاركون في الاجتماع لتنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة ناقوس الخطر بشأن الوضع الكارثي في القطاع، وشددوا على ضرورة التحرك الدولي الفوري للتعامل معه".

وأضاف البيان: "بحث المشاركون الاحتياجات الإنسانية والإغاثية الطارئة في غزة في الوقت الحالي، وقاموا بتحديد أولويات المساعدات والاحتياجات العاجلة على الأرض في القطاع".

وطالب المشاركون في الاجتماع بـ"تكثيف جهود الإغاثة كافة عبر ممرات إضافية إلى قطاع غزة، بما في ذلك معبر كرم أبو سالم، وتسهيل إجراءات التفتيش وإصدار الموافقات، وأكدوا أن هذه نقطة جوهرية، لأن معبر رفح ليس مجهزا لاستيعاب هذا المستوى من الحركة".

وكذلك "الاستمرار في إعطاء الأولوية للتوفير الأمن وغير المنقطع وغير المشروط للمياه والغذاء، بما في ذلك الأطعمة الطازجة، والمأوى، وتسريع فحص ونقل من يعانون من إصابات حرجة، خاصة الأطفال، إلى مرافق طبية خارج قطاع غزة".

وشددوا على ضرورة "زيادة وتيرة إيصال المساعدات وتزويد الأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات، ليشمل ذلك على سبيل المثال لاالحصر، مستلزمات عالج الجروح، والتخدير، والمضادات الحيوية".

ولفتوا إلى أهمية "التوسع في تزويد الوقود داخل غزة كمتطلب أساسي للإغاثة الإنسانية في جميع المجالات ذات الأولوية تقريبا".

وكذلك شددوا على ضرورة "تلبية احتياجات المياه والنظافة في غزة عبر إعادة تأهيل البنى التحتية القائمة، بالإضافة إلى توفير وحدات دورات مياه واستحمام في الملاجئ المكتظة، إضافة إلى وحدات صغيرة لتنقية المياه، وضاغطات للنفايات الصلبة".

ووفقا للبيان فإن هذه الأولويات المقترحة "عملية وقابلة للتطبيق، ومن شأنها أن تخفف من معاناة 2.3 مليون مدني، وليس هناك سبب يحول دون تطبيقها".

يذكر أن الاجتماع ضم العديد من المنظمات الدولية منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وجمعيات الهلال الأحمر الأردني والمصري والتركي و الفلسطيني وكذلك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمة كير العالمية.