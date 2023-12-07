تفاعل على مرافقة مقاتلات لطائرة بوتين بسماء الإمارات.. والكرملين يوضح

مقارنة بين قوة الجيش الروسي ونظيره الأوكراني.. من يتفوق عسكريًا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمرافقة مقاتلات روسية من طراز "سو-35" للطائرة التي كانت تقل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قبيل هبوطه في الإمارات، الأربعاء.

ونشرت وزارة الخارجية الروسية مقطع فيديو على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) من مرافقة الطائرات والاستقبال الحافل الذي حضي به بوتين، قائلة بتعليق إن "الترحيب الحار الذي تلقاه الرئيس بوتين في أبو ظبي في 6 كانون الأول (ديسمبر) خلال زيارة العمل التي قام بها إلى الإمارات العربية المتحدة لا يمكن إلا أن يؤكد على مستوى ’العزلة العالمية‘ لروسيا".

وفيما يتعلق بمرافقة طائرات مقاتلة لطائرة الرئيس الروسي، قال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف وفقا لما نقلته قناة روسيا اليوم: "المنطقة مضطربة... إذا كانت الإمارات والسعودية دولتين مستقرتين وآمنتين... فهناك المحيط، من المؤكد أن المنطقة المجاورة مليئة بالمخاطر... لذلك، بطبيعة الحال، يتم اتخاذ جميع التدابير لضمان أمن رئيس الدولة الروسية على المستوى المناسب".

من جهتها ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية بتقرير: "رافقت طائرة الرئيس الروسي لدى دخولها أجواء دولة الإمارات عدد من الطائرات الحربية تحية لضيف البلاد".