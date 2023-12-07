مقارنة بالعام الماضي.. أهم 3 أرقام في ميزانية السعودية 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أستعرض مجلس الوزراء السعودي، الأربعاء، بنود ميزانية المملكة للعام 2024، وفيما يلي أبرز 3 أرقام مقارنة بميزانية العام الماضي 2023:

1- تُقدّر الإيرادات بمبلغ 1.172 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.130 تريليون ريال (نحو 300 مليار دولار) بالعام 2023.

2- تُعْتَمد المصروفات بمبلغ 1.251 تريليون ريال مقارنة بـ 1.114 تريليون ريال (نحو 296 مليار دولار) بالعام 2023.

3- يقدّر العجز بمبلغ 79 مليار ريال مقارنة بفائض بقيمة 16 مليار ريال (4.255 مليار دولار) العام 2023.

وأكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية على "التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024م بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي، منوهاً بأن أرقام الميزانية التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ تأتي داعمة وممكنة ـ بإذن الله ـ للعديد من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين، بالإضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية، مشيداً بالدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني".

وأكد أيضا "استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة للمملكة، من خلال زيادة القدرة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة اقتصاد المملكة، ويحافظ على مستويات مستدامة من الدين العام، وبما يمكن من مواجهة أي تطورات أو أزمات قد تطرأ مستقبلاً ـ لا قدر الله-" موضحا أن "ارتفاع الإنفاق يعود بشكل رئيس إلى حرص الحكومة على الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنفيذ العديد من المشاريع والتوسع في الإنفاق على استراتيجيات التطوير القطاعية والمناطقية التي من شأنها أن تحقق تغيرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية".