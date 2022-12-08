مقارنة بالعالم الماضي.. أهم 3 أرقام بميزانية السعودية 2023

نشر الخميس ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2022

من السعودية إلى المغرب.. سيدات الأعمال الأكثر نفوذًا لعام 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— بعد إعلان مجلس الوزراء السعودي بجلسته التي ترأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، ارقام الميزانية العامة للدولة للعام 2023 نستعرض لكم أهم 3 ارقام جاءت فيها:

1- تقدر الإيرادات بمبلغ 1.130 تريليون ريال (نحو 300 مليار دولار) مقارنة بـ1.045 تريليون ريال (نحو 278.5 مليار دولار) للعام الماضي 2022.

2- تقدر النفقات بـ 1.114 تريليون ريال (نحو 296 مليار دولار) مقارنة بـ950 مليار ريال (254.5 مليار دولار) العام الماضي 2022.

3 - يقدر الفائض بـ16 مليار ريال (4.255 مليار ريال) مقارنة بفائض 90 مليار ريال (نحو 24 مليار ريال)

وقال الأمير ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في جلسة رئاسة الوزراء إن "مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة، وأن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتقوية المركز المالي للمملكة بما يضمن الاستدامة المالية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح".

وأضاف: "الحكومة تستهدف في ميزانية 2023 ترتيب أولويات الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وفق الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية، المتوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتوجهات الوطنية، وأنها مستمرة في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص بتحسين بيئة الأعمال، وتذليل المعوقات؛ لجعلها بيئة جاذبة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي للعام القادم وعلى المدى المتوسط".