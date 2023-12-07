دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الديوان الملكي السعودي، الخميس، وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، في حين نعاه عدد من الأمراء والمغردون عبر تويتر تزامنا مع سقوط طائرة مقاتلة سعودية في المنطقة الشرقية.

وجاء في بيان الديوان الملكي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - يوم غد الجمعة الموافق 24 / 5 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وكتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "اللهم اغفر لعبدك طلال بن عبدالعزيز بن بندر وارحمه وتقبله في الشهداء وأسكنه فسيح جناتك إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

ونشر الأمير خالد آل سعود تغريدة تضمنت صورة للأمير طلال مرتديا زي الطيار وكتب: "تغمدك الله بواسع رحمته ومغفرته أخي الأمير الجليل طلال بن عبدالعزيز بن بندر، وجبر مُصاب والديك وإخواتك ومُحبيك، ومُصابنا جميعاً بفقدك المؤلم، ولا نقول إلا ما يُرضي ربنا: (إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون)".

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية سقوط مقاتلة من طراز "ف 15 إس إيه" خلال مهمة تدريبية روتينية فوق المنطقة الشرقية ومقتل طاقمها.

وفيما يلي نستعرض أبرز الشخصيات التي نعت الأمير السعودي: