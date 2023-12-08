نشر الجمعة ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2023

‏(CNN) -- قتلت نيران دبابة إسرائيلية مصور وكالة رويترز عصام عبد الله وأصابت ستة صحفيين يعملون مع مؤسسات دولية آخرين بغارة مزدوجة في جنوب لبنان يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول، حسبما يشير تحليل أجرته CNN، مما يؤكد تقارير منظمتين إخباريتين ومجموعتين لحقوق الإنسان.

الخميس، أصدرت رويترز ووكالة فرانس برس ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تحقيقات حول ظروف الضربة المميتة. وادعت وكالة AFP وهيومن رايتس ووتش أن الغارة كانت هجوما "متعمدا" من جانب إسرائيل على الصحفيين. في حين قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ريتشارد هيشت: "نحن لا نستهدف الصحفيين" دون أن يدلي بتعليق إضافي، وفق بيان نشرته رويترز.

وطلبت CNN تعليقا من الجيش الإسرائيلي حول هذه المزاعم.

من جانبه، قال إيلون ليفي، المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، الخميس، إنه “ليس على علم” بالتقارير الجديدة.

واضاف ليفي: "المبدأ التوجيهي في الحملة التي تشنها إسرائيل ضد حماس هو أننا نتمسك بمبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالتناسب والضرورة والتمييز"، وأردف: "نحن نستهدف حماس، لا نستهدف المدنيين".

وحدد تحليل لـ CNN للفيديوهات المتعددة، بما في ذلك بث الفيديو المباشر لـ AFP من وقت ومكان الهجوم، أن الضربتين، تفصل بينهما 37 ثانية، اللتين ضربتا الصحفيين كانتا فوق صوتيتين وجاءتا من اتجاه إسرائيل.

وكانت إسرائيل وحزب الله يتبادلان إطلاق النار بشكل مكثف عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية في ذلك الوقت.

كما شاهدت شبكة CNN صورة من مكان الهجوم تظهر ذيل قذيفة دبابة عيار 120 ملم. وتم توثيق الصورة من مصدر على اطلاع على التحقيق.

ولا يُعرف أن الجيش اللبناني ولا حزب الله المدعوم من إيران يمتلكان مثل هذه الذخيرة في ترسانتهما.

من جانبه، قال مارك غارلاسكو، محلل استخبارات دفاعي سابق ومحقق جرائم الحرب في الأمم المتحدة، الذي رأى الصورة التي حصلت عليها CNN وكذلك الفيديو لتبعات الهجوم: "هذه قذيفة دبابة متفجرة 120 ملم من الواضح أنّها انفجارية للغاية وليست نوعاً مختلفاً من القذائف"، وأردف: "الفيديو بعد الحادث يدل على إطلاق نار مباشر ويتطابق مع شظية الـ120 ملم"، وتابع: "مطلق النار رأى الصحفيين من الدبابة".

وقال خبير الأسلحة البريطاني كريس كوب سميث إن صورة بقايا القذيفة أظهرت بوضوح "طلقة دبابة مستهلكة".

وقال كوب سميث الذي أشار إلى وجود جدار بارتفاع قدم شوهد في مقطع فيديو لاحق بالقرب من جثة عبد الله،: "أصابت مقذوفتان منطقة الطواقم الإعلامية ومن الأضرار التي لحقت بالجدار، الموقع الذي انتهت فيه جثة عصام، ومن تحليل الحفرة الثانية، أعتقد أن الطلقات جاءت من أرض مرتفعة فوق الحدود".

وقال كوب سميث إن تحليله للأضرار التي خلفتها القذيفة يشير إلى أن الهجوم جاء من الاتجاه الجنوبي الشرقي.

كما استشارت شبكة CNN خبير الصوت روبرت ماهر، أستاذ الهندسة الكهربائية والكمبيوتر في جامعة ولاية مونتانا، والذي يرى أن الهجوم كان على الأرجح حدثاً فوق صوتي بسبب غياب "صوت القذيفة، كما تسمعون عند إطلاق نيران المدفعية".

وتتسق نظرية كوب سميث بأن القذائف جاءت من الجنوب الشرقي مع نتائج التحقيقات التي صدرت الخميس.

وبعد ساعات من الهجوم في 13 أكتوبر/تشرين الأول نشرت CNN تقريرا يفيد بأن الصحفيين الذين تعرضوا للهجوم كانوا يرتدون سترا تحمل كلمة "صحافة"".

كما أشارت CNN في تقريرها إلى أن مروحية إسرائيلية من طراز "أباتشي" شوهدت فوق الموقع في وقت الهجوم تقريبا، وفقا لمصدر في الأمن اللبناني، وهو الأمر الذي من الممكن أن يُعطي إسرائيل رؤية أفضل للصحفيين.

وشوهدت أبراج المراقبة الإسرائيلية في مقطع فيديو للهجوم، مما أثار المزيد من الشكوك حول ما إذا كانت إسرائيل تدرك أن طاقم الدبابة كان يهاجم الصحفيين.