دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الجمعة، بملاحقة من أطلقوا مقذوفات باتجاه السفارة الأمريكية في بغداد، وتقديمهم للعدالة، وأكد مواصلة حماية البعثات الدبلوماسية، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وكان متحدث باسم السفارة الأمريكية في العراق قال في بيان، إن صاروخين استهدفا مجمع السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، دون وقوع إصابات.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، في بيان، إن "السوداني، شدد في توجيهاته، على أن استهداف البعثات الدبلوماسية أمر لا يمكن تبريره، ولا يمكن القبول به، تحت أي ظرف، ومهما كانت الادعاءات والأوهام التي تقف وراء هذه الأفعال المشينة".

وأكد رئيس الوزراء العراقي في البيان أن "مرتكبي هذه الاعتداءات يقترفون إساءة إزاء العراق واستقراره وأمنه، وأن هذه المجاميع المنفلتة، الخارجة عن القانون، لا تمثل بأي حال من الأحوال إرادة الشعب العراقي، ولا تعكس القرار العراقي الوطني الذي عبرت عنه الحكومة العراقية في مناسبات رسمية عدة"، بحسب وكالة "واع".

وتابع محمد شياع السوداني أن "التلاعب باستقرار العراق، والإساءة للأمن الداخلي، ومحاولة التعريض بسمعة العراق السياسية، واستهداف أماكن آمنة محمية بقوة القانون والأعراف والاتفاقيات الدولية، هي أعمال إرهابية، وأنّ قواتنا الأمنية والأجهزة الحكومية والتنفيذية، ستواصل حماية البعثات الدبلوماسية، وصيانة المعاهدات الدولية والالتزام بتأمينها"، طبقا لما نقلت الوكالة العراقية عن البيان.

وأكد السوداني أن "العناصر المسيئة لن تجد إلا الملاحقة والتصدي دفاعا عن سيادة العراق واستقراره".

ومن جانبها، أدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الجمعة، الهجوم الصاروخي على السفارة الأمريكية في بغداد.

وفي بيان نشرته على منصة "إكس"، تويتر سابقا، قالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق: "يجب حماية جميع المباني الدبلوماسية بما يتماشى مع القانون الدولي، حسبما أكدت الحكومة العراقية".