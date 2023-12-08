نشر الجمعة ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN) – في أول رد فعل بعد الهجوم على مجمع السفارة الأمريكية في بغداد في الساعات الأولى من يوم الجمعة، تعهد قائد كتائب سيد الشهداء العراقية المدعومة من إيران، أبو آلاء الولائي، بأن الهجمات على المصالح الأمريكية في العراق ستستمر طالما أن هناك حرب في قطاع غزة.

ولم يعلن الولائي مسؤوليته عن هذه الهجمات مباشرة وقال عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: " نحترم كل الوساطات العراقية ونرفض الحديث حول ايقاف العمليات او تخفيفها ما دامت الجرائم الصهيونية مستمرة في غزة والاحتلال الامريكي قائم في العراق".

وتابع: "نتفهم الدوافع ونؤمن بتعدد الادوار وتباين المساحات، ولكن ثقوا بنصر الله فالاحتلال الى زوال، اما المقاومة فهي ثقافة شعوب والشعوب لا تموت"، على حد زعمه.

في الشهر الماضي، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية "كتائب سيد الشهداء" وأمينها العام منظمة إرهابية خارجية.

وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية في العراق في بيان، إن صاروخين استهدفا مجمع السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، في الساعات الأولى من صباح الجمعة.