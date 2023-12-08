السعودية.. فيديو مجموعة تهاجم وتضرب شخصا يثير تفاعلا والداخلية ترد

نشر الجمعة ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام مجموعة من الأشخاص بمهاجمة شخص وضربه الأمر الذي أثار تفاعلا.

وأعادت وزارة الداخلية نشر المقطع المتداول "مموها" على صفحتها بمنصة سناب شات يظهر 5 أشخاص تم ضبطهم في الحادثة.

وقالت الداخلية السعودية في بيان: "قبضت دوريات الأمن بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع شرطة مدينة الدمام على 5 أشخاص ظهروا في محتوى مرئي يعتدون على آخر بالضرب".

وتابعت أن الأشخاص المعنيين "جري ايقافهم واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".