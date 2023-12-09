وزارة الصحة بغزة: مستشفى شهداء الأقصى شهد 71 قتيلا بـ24 ساعة

دمار وفوضى "هذا هو نصيب غزة".. والبنية التحتية في حالة انهيار مع استمرار الغارات الإسرائيلية

(CNN)-- وسط عملية إسرائيلية مكثفة في غزة، وصل خلال الـ 24 ساعة الماضية 71 قتيلا إلى مستشفى شهداء الأقصى في وسط غزة، حسبما أعلنت وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في القطاع، السبت.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "71 شهيدا و160 جريحا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء القصف الإسرائيلي المستمر على المحافظة الوسطى بقطاع غزة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال إنه نفذ غارات على حوالي 450 هدفا في غزة خلال اليوم الماضي – وهو أعلى رقم تم الإبلاغ عنه منذ انتهاء الهدنة مع حماس قبل أسبوع- ويواصل الجيش الإسرائيلي القتال في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، والتي يقول إنها "المعقل الرئيسي" لحركة حماس، بحسب بيان.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تحديد موقعها الجغرافي، الخميس، سلسلة من الضربات العنيفة في خان يونس، وتم نقل عشرات الضحايا إلى المستشفيات في المنطقة.