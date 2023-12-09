قطر.. فيديو مداهمة والقبض على 50 شخصا لمزاولة القمار عبر الانترنت

نشر السبت ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعمليات مداهمة أمنية في قطر قبض فيها على 50 شخصا وذلك لمزاولتهم لعب القمار عبر شبكة الانترنت.

مقطع الفيديو المتداول نشرته وزارة الداخلية القطرية على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) مع تمويه وجوده المقبوض عليهم في المداهمات.

وقالت الداخلية القطرية في بيان: "تمكنت إدارة البحث الجنائي من القبض على عدد (50) شخصًا من جنسيات آسيوية وذلك لقيامهم بمزاولة لعب القمار عن طريق شبكة الإنترنت في أحد المنازل.. وبعد أخذ الإذن من النيابة العامة، تمت مداهمة المنزل والقبض على المتهمين، وبتفتيشه تم العثور على مبالغ مالية حصيلة لعب القمار وخمور".

وتابعت: "تمت إحالتهم والمضبوطات إلى النيابة المختصة لمباشرة إجراءاتها المتبعة في مثل هذه الحالات".