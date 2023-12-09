دمار وفوضى "هذا هو نصيب غزة".. والبنية التحتية في حالة انهيار مع استمرار الغارات الإسرائيلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا لوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بين فرحان، حول الأوضاع في غزة واستخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو" للتصويت على قرار لوقف إطلاق النار في القطاع.

تصريح الوزير السعودي جاء خلال مقابلة مع قناة PBS ونشرته قناة الإخبارية السعودية، حيث سئل: "استخدمت أمريكا حق الفيتو ضد قرار مجلس الأمن هل هذا يعني أنهم لا يستمعون لكم؟"، ليجيب الأمير فيصل بن فرحان قائلا: " لسوء الحظ نرى موقفا.. نرى أن وقف إطلاق النار نوعا ما ينظر له ككلمة سيئة، وبصراحة لا يمكنني فهم ذلك.."

وتابع الأمير قائلا: "عادة ما نراه أنه عندما يكون هناك صراع على الساحة الدولية نبحث دائما عن طريقة لإنهاء الصراع ولذلك نشعر بخيبة أمل بأن مجلس الأمن لم يتمكن من اتخاذ موقف حازم حيال ذلك ونحن بالتأكيد نختلف مع الولايات المتحدة في أن هذا القرار لا يستحق الموافقة عليه".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت، الجمعة، حق النقض (الفيتو) خلال تصويت في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط قلق متزايد بشأن عدد القتلى المدنيين هناك.

وقال نائب المندوبة الأمريكية في المجلس روبرت وود إن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار لأنه لم يذكر الهجمات التي شنتها حركة "حماس" ضد إسرائيل.