نشر السبت ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قوة أمنية سعودية خلال عملية مداهمة شقة سكنية والقبض على 3 أشخاص بتهم سلب واعتداء في العاصمة، الرياض.

مقطع الفيديو المتداول نشرته وزارة الداخلية السعودية على صفحتها بمنصة سناب شات مع تمويه وجوه المواطنين المقبوض عليهم ومعالم المنطقة التي تمت فيها العملية.

وقالت الداخلية في بيان: "إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على (3) أشخاص لاستيلائهم على مركبة واستخدامها في ارتكاب حوادث سلب واعتداء".

ولفتت الداخلية السعودية أنه ضبط مع المواطنين الثلاثة مادة الحشيش المخدر وأنهم جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.