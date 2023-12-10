نشر الأحد ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2023

فواز جرجس لـCNN: أخشى أن تتحول غزة إلى قنبلة موقوتة تؤدي إلى تفجير المنطقة

اشتية: السعوديون أعادوا القضية الفلسطينية للطاولة عند الحديث عن التطبيع مع إسرائيل

(CNN)-- قال فواز جرجس، رئيس قسم الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد، إن الأوضاع في غزة واستمرارها بالقطاع قد يصبح قنبلة موقوتة تفجر الاستقرار الإقليمي، وذلك في مقابلة مع الزميلة كريستيان أمانبور لـCNN.

وأوضح جرجس قائلا: "لم أر مطلقا المنطقة تغلي بمستوى من الغضب، هناك الكثير من الغضب تجاه كل من إسرائيل وأمريكا مخاوفي هي أن غزة قد تصبح بسهولة قنبلة موقوتة تفجر الاستقرار الإقليمي، لا يمكنني التوضيح كفاية مدى اتساع الغضب الشعبي والاستياء الذي يحدث حاليا.."

واستطرد: "سياسة بايدن الخارجية لا تختلف كثيرا عن سياسة ترامب الخارجية ففي السنتين السابقتين هذه الإدارة لم تقم بأي استثمارات كبيرة حيال إما وقف بناء المستوطنات اليهودية أو حتى التطرق لتأسيس دولة فلسطينية ولا تكترث بموضوع حل الدولتين.."

وتابع: "ماذا قامت به إدارة بايدن في العام الماضي؟ حاولت البناء على صفقة القرن لترامب والدفع نحو التطبيع بين السعودية وإسرائيل ولماذا؟ لأنه في خلفية ذهن إدارة بايدن وحكومة نتنياهو، التطبيع مع السعودية يعني نهاية الصراع العربي الإسرائيلي.."

وأضاف: "بعقلية نتنياهو والحكومة الإسرائيلية هو أن الفلسطينيون يمكن التعامل معهم والسيطرة عليهم فلماذا نستثمر في عملية سلمية؟"